Hell Maiden bald im Early Access

Entwickler AstralShift hat einen Start-Termin für den Early Access von "Hell Maiden" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juli gedulden.

Konkret wird "Hell Maiden" am 16. Juli in den Early Access starten. In diesem Zusammenhang werden uns unter anderem zwei Levels geboten, die sich thematisch mit dem Circles of Hell befassen. Wir können dabei auf mehr als 40 Fähigkeiten zurückgreifen, wobei wir neue etwa durch das Besiegen von Bossgegnern erhalten können. Bisher ist unklar, wie lange der Early Access andauern wird.

Einen umfangreichen Release Date Trailer zum baldigen Early Access von "Hell Maiden" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin thematisiert man fast vier Minuten lang unter anderem die Hintergrundgeschichte und zeigt Gameplay.

"Hell Maiden" ist für den PC in Entwicklung.