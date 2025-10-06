Hell Maiden: Demo angekündigt

Entwickler AstralShift hat eine Demo von "Hell Maiden" in Aussicht gestellt. Auf den spielbaren Appetithappen müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist die Demo von "Hell Maiden" ab 13. Oktober im Rahmen des Steam Next Fests für den PC verfügbar. Sie soll uns einen spielerischen Vorgeschmack auf den Bullet Hell Survival Deckbuilder geben.

Inhaltliche Informationen zur Demo von "Hell Maiden" gibt es auch schon. So erkunden wir darin den allerersten Kreis der Hölle – die Vorhölle – und vernichten dort Horden teuflischer Feinde mit insgesamt neun Waffenkarten und 17 Mod-Karten, die wir zu mächtigen Builds kombinieren können.

"Hell Maiden" wird bald auf dem PC in den Early Access starten. Einen konkreten Termin dafür gibt es noch nicht.