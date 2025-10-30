Hell of an Office auch für PlayStation & Switch

Publisher Joystick Ventures und Entwickler 43 Studios kündigen "Hell of an Office" auch für PS4, PS5 und Switch an. Die Portierungen werden im Laufe des ersten Quartals 2026 verfügbar sein.

Konzeptionell verbindet "Hell of an Office" wahnwitzige Geschwindigkeit mit schwarzem Humor. Der Plattformtitel aus der Ego-Perspektive versetzt uns in die Rolle eines Angestellten, der in einem höllischen Bürokomplex feststeckt, nachdem er einen wahrhaft teuflischen Vertrag unterschrieben hat.

Bewaffnet mit einem sprechenden Tacker namens Mr. Tackermann kämpft er sich darin durch über hundert Levels voller Lava, Raketen-Sprünge, Dashes und bizarrer Bürohindernisse. Jedes der zehn Höllenareale bietet dabei eigene Mechaniken und steigert Tempo und Anspruch. Mit dem Level-Editor lassen sich zudem eigene Abschnitte entwerfen und weltweit teilen. Online-Ranglisten, freischaltbare Designs und ein pulsierender Soundtrack runden ausserdem das infernalische Gesamtpaket ab.

"Hell of an Office" erschien bereits am 3. Oktober 2024 für den PC.