Mehrere Auszeichnungen für PlayStation-Spiele an den Game Awards

In der Nacht von Donnerstag auf heute fand die diesjährige Ausgabe der The Game Awards von Geoff Keighley statt. Als Gewinner der Kategorie Game of the Year ist "Astro Bot" von Team Asobi ausgezeichnet worden. Das im September erschienene Action-Adventure erhielt ausserdem Auszeichnungen für Best Game Direction, Best Action/Adventure und Best Family.

Auch "Helldivers 2" von Arrowhead Studios konnte mehrere Kategorien für sich entscheiden. Ausgezeichnet wurde der kooperative Multiplayer-Shooter in den Kategorien Best Multiplayer und Best Ongoing. Im Rahmen der Show wurde ebenfalls das neue Update Omen der Tyrannei angekündigt, das ab sofort verfügbar ist. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen die Illuminierten. Diese verbreiten sich mittels Gedankenkontrolle indem sie Bürger entführen, die sich weniger für die Ideale der Demokratie einsetzen. Omen der Tyrannei bringt den Kampf auf die Strassen – mit neuen Missionsgebieten in den vielen Kolonien von Über-Erde. Vorbei sind die weiten, offenen Gebiete, in denen die Helldivers zu kämpfen gewohnt sind. Städte bedeuten Nahkämpfe, dunkle Gassen und verzweigte Pfade. In den Kolonien erscheint ausserdem ein schnelles Aufklärungsfahrzeug (SAF) – bereit, mit hoher Geschwindigkeit durch die Illuminierten zu pflügen.

Helldivers 2

Zudem erscheint am 6. Februar 2025 der DualSense Wireless-Controller – "Helldivers 2" Limited Edition.