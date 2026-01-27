Helldivers 2: Premium-Kriegsanleihe - Belagerungsbrecher

Am 3. Februar erhalten Helldiver auf PlayStation 5, PC und Xbox Series mit der neuen Premium-Kriegsanleihe "Belagerungsbrecher" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg, welche Spielern die Möglichkeit geben, jede Verteidigungslinie in ihre Einzelteile zu zerbrechen.

"Kriegsanleihen" sind ein Live-Service in "Helldivers 2", der Zugriff auf zahlreiche freischaltbare Inhalte bietet. Die verfügbaren Gegenstände besitzen jeweils einzigartige Eigenschaften, die verschiedene Spieltaktiken ermöglichen, um Über-Erde zu verteidigen.

"Belagerungsbrecher" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf die bewährte schrotflintenähnliche LAS-16-Trident, die nach einem Update nun sechs statt drei Strahlen abfeuert, den für kontinuierliches Sperrfeuer geeigneten Munitionsgurt-Granatwerfer GL-28 sowie den CQC-20 Durchbruchhammer, an dessen Spitze eine Sprengladung angebracht werden kann, zugreifen.

Zum Freischalten wird das Basisspiel, die entsprechende Anzahl von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.