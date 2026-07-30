Helldivers 2: Neue Legendäre Kriegsanleihe erscheint im August

Am 12. August erhalten Helldiver auf PlayStation 5, PC und Xbox Series mit der neuen legendären Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Warhammer 40,000: Credo des Kastellans" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg. Inspiriert von einem der elitärsten Regimente des Astra Militarum – den Cadian Kasrkin – wurde diese Sammlung fortschrittlicher Feuerwaffen, Rüstungen, Muster und mehr zu Ehren der tapferen Helldivers nachgebildet, die während des Ersten Galaktischen Krieges in einem heldenhaften letzten Gefecht ihr Leben gaben, um die friedliche Welt Chara zu verteidigen.

"Helldivers 2 x Warhammer 40,000: Credo des Kastellans" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf die P/40-K-Boltpistole, das R/40-K Hochenergie-Lasergewehr, die G/40-K-Meltermine und die 40-K Melter zugreifen.

Zum Freischalten wird das Basisspiel, die entsprechende Anzahl von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.