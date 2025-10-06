Helldivers 2: Entwickler kommentieren Installationsumfang der PC-Version

Entwickler Arrowhead Game Studios hat sich jetzt in Person von Brendan Armstrong zum auffallend grossen Installationsumfang der PC-Fassung von "Helldivers 2" geäussert. So ist dieser auf besagter Plattform aktuell bereits etwa dreimal so gross wie auf den Konsolen.

Armstrong betont in diesem Zusammenhang zunächst einmal, dass man die diesbezüglichen Anmerkungen der Community von "Helldivers 2" vernommen habe. Allerdings sei es leider auch so, dass es für dieses Problem leider keine einfache Lösung gibt. Trotzdem arbeitet man natürlich daran und möchte auch Antworten geben.

Bei der PC-Version von "Helldivers 2" haben die Entwickler nämlich Datenduplikation eingesetzt, um die Ladezeiten zu verkürzen – eine Technik, die in erster Linie zur Optimierung von Spielen für HDDs verwendet wird. Da ältere Speicherlaufwerke zum Lesen von Daten einen physischen Arm verwenden, kann das Duplizieren dieser Daten das Auffinden beschleunigen und somit die Ladezeiten verkürzen. SSDs funktionieren nicht so, was erklärt, warum die Konsolenversionen von "Helldivers 2" weniger Speicherplatz benötigen.

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar 2024 für PS5 und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 26. August.