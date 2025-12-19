Helldivers 2: "Fest der Abrechnung" gestartet

Bereits gestern ist das "Fest der Abrechnung" in "Helldivers 2" gestartet. Dieses wird bis zum 31. Dezember gefeiert.

Die Regierung von Über-Erde hat sich demnach für die Kämpfer der gelenkten Demokratie in "Helldivers 2" etwas Besonderes einfallen lassen und das "Fest der Abrechnung" ausgerufen. Denn es steht schliesslich nichts so sehr für Besinnlichkeit, Liebe und Frieden wie ein festlicher Umhang oder die Gatling Barrage mit Brandprojektilen.

Während des Fests erfahren wir über Meldungen im Spiel, welcher Generalbefehl aktiv ist und welche obligatorischen Taktikausrüstungen für den vorübergehenden festlichen Einsatz zur Verfügung stehen. Uns dürfte also auch in der Zeit zwischen Jahren nicht langweilig werden.

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar 2024 für PS5 und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 26. August.