Fligende Bugs in Helldivers 2

"Helldivers 2" begeistert weiterhin die weltweite Spielerschaft, sei es auf dem Computer oder auf Sonys PlayStation 5. Doch nun scheint sich eine neue Gefahr dem Verbreiten der Demokratie auf Super Erde entgegenzustellen: Fliegende Käfer!

In "Helldivers 2" haben es die Spieler und Spielerinnen entweder mit tödlichen Robotern, die Laser um sich schiessen, zu tun, oder sie müssen in bester "Starship Troopers"-Manier gegen überdimensionierte Krabbelviecher antreten. Jetzt scheint es jedoch so, als hätte es sich für einige der Bugs ausgerabbelt.

Mit Patch 1.000.102 wurde die neue Käferart "Shriekers" in "Helldivers 2" implementiert, die sich entgegengesetzt zur üblichen Fortbewegung der Megakäfer durch die Luft bewegt, anstatt sich auf allen Vieren oder Sechsen vorwärts zu bewegen. Die Shriekers erscheinen jedoch nur dann auf der Karte, wenn eine entsprechende Höhle als Nebenmission angezeigt wird.

In diesem Sinne wünschen wir allen Helldivers "Waidmannsheil".