Helldivers 2 bekommt Patches

Ersten Zahlen nach zu urteilen wurde "Helldivers 2" zum Launch fleissig gespielt. Allerdings fielen den Nutzern auch zahlreiche Bugs und Ungereimtheiten auf, was Entwickler Arrowhead Game Studios mittlerweile sogar zu einem diesbezüglichen Statement veranlasste.

So kündigte man Patches für "Helldivers 2" an. Wann diese kommen, wurde noch nicht gesagt. An einem Hotfix für die nötigsten Probleme wird aber aktuell schon gewerkelt.

Im Nachfolger des gefeierten Top-Down-Shooters von 2015 ziehen bis zu vier namensgebende Helldiver gegen die Bedrohung von Super Earth durch ausserirdische Invasoren ins Gefecht. Aus der Third-Person-Perspektive setzen die Spieler auf eine Vielzahl von Waffen und Taktikausrüstungen, um ihre Gegner zur Strecke zu bringen.

"Helldivers 2" wird zudem eine Crossplay-Funktion bieten. Das bedeutet, dass Spieler der PS5-Version gemeinsam mit PC-Nutzern zusammenspielen können – und andersrum. Die Community und Teamwork sind die wichtigsten Säulen des Spiels, daher war es dem Team von Arrowhead Game Studios wichtig, dass man sich unabhängig vom System zusammenfinden kann.

"Helldivers 2" erschien gestern für PS5 und den PC.