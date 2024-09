Helldivers 2: Optimierungen gehen weiter

Wie bereits bekannt ist, läuft es seit der Veröffentlichung des "Escalation of Freedom"-Updates nicht mehr so rund für "Helldivers 2". Entwickler Arrowhead Game Studios stellte daraufhin einen 60-Tage-Plan zur Verbesserung in Aussicht und hat jetzt erklärt, wie es mit diesem weitergeht.

Der erste Schritt ist dabei, das Spielererlebnis in "Helldivers 2" zu optimieren, indem man am Balancing schraubt. Dies betrifft etwa Waffen und Ausrüstung. Danach möchte man sich den Gegnern widmen und deren Beseitigung mit besseren Belohnungen versehen - sofern es der Spieler mit den richtigen Werkzeugen mache. Bugs sollten in diesem Kontext natürlich ebenfalls der Vergangenheit angehören.

Im Nachfolger des gefeierten Top-Down-Shooters von 2015 ziehen bis zu vier namensgebende Helldiver gegen die Bedrohung von Super Earth durch ausserirdische Invasoren ins Gefecht. Aus der Third-Person-Perspektive setzen die Spieler auf eine Vielzahl von Waffen und Taktikausrüstungen, um ihre Gegner zur Strecke zu bringen.

"Helldivers 2" bietet zudem eine Crossplay-Funktion. Das bedeutet, dass Spieler der PS5-Version gemeinsam mit PC-Nutzern zusammenspielen können – und andersrum. Die Community und Teamwork sind die wichtigsten Säulen des Spiels, daher war es dem Team von Arrowhead Game Studios wichtig, dass man sich unabhängig vom System zusammenfinden kann.

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar für PS5 und den PC.