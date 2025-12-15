Killzone kehrt zurück...

Am 18. Dezember erhalten "Helldiver" mit der legendären Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Killzone" erneut Zugriff auf die bereits vor einem Jahr veröffentlichten Gegenstände aus der Kooperation "Helldivers 2 x Killzone". Zu den bereits bekannten Gegenständen kommt eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg.

Wenn ihr bereits letztes Jahr mindestens einen Gegenstand abseits der geschenkten Gegenstände erworben habt, erhaltet ihr alle Inhalte aus dieser legendären Kriegsanleihe ohne zusätzliche Kosten.

Die Inhalte

StA-52 Sturmgewehr

StA-11 SMG

PLAS-39 Beschleunigungsgewehr

AC-1 Pflichtbewusst / ​ "Stärke in unseren Armen"-Umhang

AC-2 Gehorsam / "Verteidiger unseres Traums"-Umhang

"Verteidiger unseres Traums" und "Stärke in unseren Armen" Spielerkarten

"Sturminfanterie" Spielertitel

"Aschgraues Extrasolar"-Muster für Exoanzüge, SAF, Hellpods und Pelikane

"Kriegsanleihen" sind ein Live-Service in "Helldivers 2", der Zugriff auf zahlreiche freischaltbare Inhalte bietet. Die verfügbaren Gegenstände besitzen jeweils einzigartige Eigenschaften, die verschiedene Spieltaktiken ermöglichen, um Über-Erde zu verteidigen.

Die legendäre Kriegsanleihe erscheint für PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S.