Helldivers 2: Legendäre Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Halo: ODST"

Die erste Legendäre Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Halo: ODST" findet am 26. August ihren Weg zu den Helldivern auf PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S.

Im Mittelpunkt stehen die Offensiven Demokratie-Schutz-Truppler (ODST), die auch als Höllenspringer bekannt sind. Deren neues Ausrüstungsset enthält legendäre Waffen, Panzerungen, Designs und vieles mehr.

Unter anderem sind folgenden Inhalte enthalten:

MA5C-Sturmgewehr

M6C/SOCOM-Pistole

M90A-Schrotgewehr

M7S-Maschinenpistole

A-9-Höllenspringer-Panzerungsset

A-35-Recon-Panzerungsset

Passiver Booster (Bewegungen machen weniger Lärm, Erhöht die Reichweite beim Finden von interessanten Orten um 30 %, Verhindert Beinverletzungen)

(Bewegungen machen weniger Lärm, Erhöht die Reichweite beim Finden von interessanten Orten um 30 %, Verhindert Beinverletzungen) Neue Umhänge (Ehren-Erbstück, Verstohlene Blicke)

"Helldivers 2 x Halo: ODST" landet am 26. August um 14:00 Uhr MESZ für 1'500 Über-Credits im Beschaffungszentrum.