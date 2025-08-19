Helldivers 2: Legendäre Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Halo: ODST"

Release Ende August

News Video Roger

Die erste Legendäre Kriegsanleihe "Helldivers 2 x Halo: ODST" findet am 26. August ihren Weg zu den Helldivern auf PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S.

Im Mittelpunkt stehen die Offensiven Demokratie-Schutz-Truppler (ODST), die auch als Höllenspringer bekannt sind. Deren neues Ausrüstungsset enthält legendäre Waffen, Panzerungen, Designs und vieles mehr.

Unter anderem sind folgenden Inhalte enthalten:

  • MA5C-Sturmgewehr
  • M6C/SOCOM-Pistole
  • M90A-Schrotgewehr
  • M7S-Maschinenpistole
  • A-9-Höllenspringer-Panzerungsset
  • A-35-Recon-Panzerungsset
  • Passiver Booster (Bewegungen machen weniger Lärm, Erhöht die Reichweite beim Finden von interessanten Orten um 30 %, Verhindert Beinverletzungen)
  • Neue Umhänge (Ehren-Erbstück, Verstohlene Blicke)

"Helldivers 2 x Halo: ODST" landet am 26. August um 14:00 Uhr MESZ für 1'500 Über-Credits im Beschaffungszentrum.

Quelle: PlayStation
Helldivers 2PCPlayStation 5Xbox Series X/S

Kommentare