Helldivers 2: Nächstes Update vorgestellt

Die Arrowhead Game Studios haben das nächste Update für "Helldivers 2" angekündigt. Dasselbe gilt für die kommende Premium-Kriegsanleihe.

Demnach wird "Jenseits der Gerechtigkeit", so der Name des kommenden Updates für "Helldivers 2", bereits ab 2. September verfügbar sein. Ein ausführlicher Deep Dive stimmt uns schon jetzt darauf ein.

Das "Jenseits der Gerechtigkeit"-Update für "Helldivers 2" führt uns in neue Gebiete, welche von einer bedrohlichen Düsternis und den Terminiden, einer feindlichen Alien-Spezies, beherrscht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Einsätze in sogenannten Schwarmwelten, die von neuen Kreaturen und komplexen Gefahren geprägt sind. Abseits von Angriffen aus der Luft durch mutierte Drachenschaben warten unterirdische Tunnel voller Sporenlunge, deren Zerstörung für die Eindämmung des Befalls entscheidend ist.

Die gebotenen Missionen sind vielfältig angelegt: Sie reichen vom Schutz einer mobilen Ölplattform bis hin zu Operationen in schwer zugänglichem Gebiet. Dabei treffen die Einsatztrupps auf frische Gegnerklassen wie Krieger, Säurespeier und Stürmer, welche durch den Einfluss der Düsternis zusätzliche Stärke erlangt haben. Teamarbeit und taktische Planung rücken dadurch stärker in den Vordergrund.

Kurz danach erscheint am 4. September die Premium-Kriegsanleihe "Staubteufel" für "Helldivers 2". Sie erweitert das Arsenal der Helldivers um moderne Ausrüstung, darunter etwa das Sturmgewehr AR-2-Coyote mit Brandmunition, die Splittergranate G-7-Ananas und die S-11-Harpune, die Gaswolken freisetzt. Ergänzt wird das Waffenpaket durch das EAT-700-Einmal-Napalm-System und das MS-11-Einzel-Silo, welches präzise Raketenangriffe ermöglicht.

Zudem bietet "Staubteufel" neue Panzerungen mit stärkerem Schutz gegen Feuer, Gas und Säure. Umhänge, Spielerkarten und optische Anpassungen für Fahrzeuge und Hellpods sorgen für zusätzliche Individualisierung und runden das Paket ab.

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar 2024 für PS5 und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte gestern.