Helldivers 2 nicht mehr in 177 Ländern verfügbar

Eigentlich sollte es bereits zu Launch von “Helldivers 2” Voraussetzung sein, sich für das Zocken auf dem PC in den PlayStation Network Account einzuloggen, was aus technischen Gründen jedoch nicht umgesetzt wurde. Nun hat Publisher Sony angekündigt, die Verknüpfung des Steam-Accounts mit PSN verpflichtend einzuführen. Konkret bedeutet dies, dass “Helldivers 2” in 177 Ländern nicht mehr verfügbar ist, nämlich in den Ländern, wo das PSN nicht unterstützt wird. Auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, antwortete Sony in dem “Helldivers 2” Discord-Kanal, dass Gamer, die in anderen Ländern studieren oder arbeiten, den PSN-Account dort registrieren können. Dies zeigt, dass Sony überfordert zu sein scheint, denn diese Empfehlung stellt einen Verstoss gegen Sonys eigenen Nutzungsbedingungen dar und könnte zu einem Ban führen.

Auf Steam hagelte es nach dieser Entscheidung massiv Kritik. Mehr als 230’000 negative Reviews zum Zeitpunkt dieser Meldung katapultieren den zuvor hervorragend bewerteten Titel auf das Level „ausgeglichen“. Medien berichten zudem darüber, dass Gamer ihr Geld erfolgreich zurückerhalten haben, obwohl sie über dem üblichen 2-Stunden-Speilzeit-Fenster lagen. Arrowheads CEO Johan Pilestedt hat bekannt gegeben, dass das Entwicklerstudio mit Sony darüber spricht, diesen Schritt rückgängig zu machen, bisher jedoch ohne Ergebnis. Bereits zuvor kritisierte das Studio Sonys Entscheidung. Ein Entwickler rief sogar dazu auf, das Spiel, wie später geschehen, „Review zu bomben”, um die notwendige Aufmerksamkeit zu generieren.