Am 28. April erhalten Helldiver auf PlayStation 5, PC und Xbox Series mit der neuen Premium-Kriegsanleihe „Exo-Experten" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg, welche Spielern die Möglichkeit geben, in Exoanzügen für den Sieg der gelenkten Demokratie zu sorgen.

"Kriegsanleihen" sind ein Live-Service in "Helldivers 2", der Zugriff auf zahlreiche freischaltbare Inhalte bietet. Die verfügbaren Gegenstände besitzen jeweils einzigartige Eigenschaften, die verschiedene Spieltaktiken ermöglichen, um Über-Erde zu verteidigen.

"Exo-Experten" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf die P-33 Raketenpistole oder die Exoanzüge EXO-51 Fäller (mit eingebautem Flammenwerfer) und EXO-55 Durchbruch (mit Flakgeschütz und ballistischem Schild) zugreifen.

Zum Freischalten wird das Basisspiel, die entsprechende Anzahl von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.