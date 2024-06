Helldivers 2: Premium-Kriegsanleihe: Viper-Kommando

Welcome to the Jungle! Ab dem 13. Juni können sich Helldiver auf PlayStation 5 und PC ins Dickicht begeben und Jagd auf alle Feinde der Demokratie machen. Die neue Premium-Kriegsanleihe "Viper-Kommandos" bietet dazu passende Waffen und Ausrüstung.

"Kriegsanleihen" sind ein Live-Service in "Helldivers 2", der Zugriff auf zahlreiche freischaltbare Inhalte bietet. Die verfügbaren Gegenstände besitzen jeweils einzigartige Eigenschaften, die verschiedene Spieltaktiken ermöglichen, um Über-Erde zu verteidigen.

Die folgende Ausrüstung ist in „Viper-Kommandos" erhältlich:

Die Waffen "AR-23A Liberator-Karabiner", "SG-22 Bushwacker" und "K-2 Wurfmesser".

Die Panzerungssets "Prädator PH-9" und "Twigsnapper PH-202".

Umhänge "Zeichen des Karmesinzahns" und "Vollstreckermante".

Emotes "Muskeln der Freiheit", "Huldigungsfreude" und "Überzeugungsgeste".

"Viper-Kommando"-Titel sowie zwei Spielerkarten.

Spritze "Experimentelle Infusion".

Dickichtdesign für Shuttle, Hellpod und Exoanzug.

300 Über-Credits.

Zum Freischalten wird das Hauptspiel, der bezahlte Kauf von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.