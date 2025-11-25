Helldivers 2: Neue Premium-Kriegsanleihe

Am 2. Dezember erhalten Helldiver mit der neuen Premium-Kriegsanleihe "Python-Kommandos" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg.

"Kriegsanleihen" sind ein Live-Service in "Helldivers 2", der Zugriff auf zahlreiche freischaltbare Inhalte bietet. Die verfügbaren Gegenstände besitzen jeweils einzigartige Eigenschaften, die verschiedene Spieltaktiken ermöglichen, um Über-Erde zu verteidigen.

"Python-Kommandos" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf die mit aussergewöhnlicher Munitionskapazität gesegneten M-1000 Maxigun, das nicht nur zum Zersägen von Bäumen geeignete Entlaubungswerkzeug CQC-9 und das AR/GL-21-Zwei-in-eins, einer Kombination aus Sturmgewehr und Granatwerfer, zugreifen.

Zum Freischalten wird das Basisspiel, die entsprechende Anzahl von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.