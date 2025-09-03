Helldivers 2: Technik-Analyse zur Xbox-Portierung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der unlängst veröffentlichten Xbox-Umsetzung von "Helldivers 2" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte

Hier wird die Technik der Xbox-Version von "Helldivers 2" fast 15 Minuten lang analysiert. Dabei betont man, dass wir es mit einer kompetenten Umsetzung zu tun haben. Auf der Xbox Series S mussten dagegen naturgemäss natürlich deutlich grössere Kompromisse eingegangen werden.

Gerade in dieser Woche können sich Spieler von "Helldivers 2" über viele neue Inhalte freuen. So ist seit gestern das "Jenseits der Gerechtigkeit"-Update verfügbar und morgen folgt die Premium-Kriegsanleihe "Staubteufel".

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar 2024 für PS5 und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 26. August.