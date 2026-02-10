Helldivers 2: Unterdrückungsapparat

Der Krieg für die gelenkte Demokratie in "Helldivers 2" erreicht die nächste Eskalationsstufe mit "Unterdrückungsapparat", einem grossen neuen Update, bei dem die Helldiver ins Herz von Cyberstan entsandt werden.

Durch ein unvorhersehbares Ereignis sind die Cyborgs zurückgekehrt, um erneut die Freiheit und Souveränität von Über-Erde und ihren Bewohnern zu bedrohen. Die Roboter haben die Baupläne für den Stern des Friedens gestohlen, um ihn für ihre dunklen und grausamen Zwecke einzusetzen.

Die Fabrikstädte von Cyberstan

Die Helldivers stürzen sich in die Heimatwelt der Cyborgs, um die gigantischen Fabrikstädte und Industriekomplexe anzugreifen, die von schwerer Verteidigung geschützt werden.

Alte Feinde und neue Bedrohungen

Die Cyborg-Unterfraktion bringt drei neue Gegnertypen ins Spiel:

Agitatoren – Schwer gepanzerte Befehlsgeber der Roboter-Legionen, welche die Kontrolle über gegnerische Trupps übernehmen können

– Schwer gepanzerte Befehlsgeber der Roboter-Legionen, welche die Kontrolle über gegnerische Trupps übernehmen können Cyborg-Radikale – Hyper-aggressive Nahkampf-Einheiten, die ihre Körper mit kybernetischen und biologischen Verbesserungen bis an ihre Grenzen treiben

– Hyper-aggressive Nahkampf-Einheiten, die ihre Körper mit kybernetischen und biologischen Verbesserungen bis an ihre Grenzen treiben Die Vox-Maschine – Die Stimme der Cyborg-Legion. Diese Kriegsmaschine, die von einem hochrangigen Cyborg-Offizier gesteuert wird, rollt über das Schlachtfeld und verbreitet Cyborg-Propaganda. Um sicherzustellen, dass niemand die Verbreitung ihrer Botschaft aufhalten kann, ist sie mit Doppellaser-Kanonen, Raketen und Laser-Gatling-Geschützen ausgestattet.

Neue Missionen und Ziele

Das Update enthält neue Missions-Typen:

Stoppen der Produktion weiterer Cyborgs

Sabotage der defensiven Infrastruktur

Zerstörung der Megafabriken

Verstärkung und Ausrüstung

Um die Kampagne zu unterstützen, können Helldiver sich entsprechend ausrüsten:

Die kürzlich eingeführte Kriegsanleihe “Belagerungsbrecher” enthält neues defensives Equipment, wie den G/SH-39-Schild

Das Streitrosse-Panzerungsset ist ab sofort im Über-Store erhältlich

Globale Verstärkungslimits

Erstmals ist die Bereitstellung von Verstärkung durch den galaktischen Verstärkungszähler begrenzt. Jeder gefallene Helldiver reduziert die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Einheiten. Wenn der Zähler null erreicht, ist die Schlacht um Cyberstan verloren.

"Helldivers 2 Unterdrückungsapparat" ist ab sofort auf PlayStation 5 und PC sowie für Xbox Series X|S verfügbar.