Helldivers 2: Neue Premium-Kriegsanleihe

Am 17. März erhalten Helldiver mit der neuen Premium-Kriegsanleihe "Verschanzte Division" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg, welche Spielern die Möglichkeit geben, das Schlachtfeld aus dem Schützengraben heraus zu dominieren.

"Verschanzte Division" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf den schweren Flammenwerfer B/FLAM-80 Kremator, den Flammenwerfer-Maschinenpistolen-Hybriden SMG/FLAM-34 Heizer, das Gas-Mörsergeschütz A/GM-17 sowie die G-48 Gigagranate zugreifen.