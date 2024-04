Wie geht es mit Helldivers 2 weiter?

Nachdem die jüngste Erweiterung für "Helldivers 2" allgemein verdaut ist, spekuliert die Community bereits wie es mit dem Third-Person-Shooter weitergeht. Dabei setzen sich bereits einige Favoriten durch.

So geht die Community davon aus, dass die Illuminaten in "Helldivers 2" zurückkehren werden. Schliesslich hatten diese bereits im ersten Teil eine zentrale Rolle. Zudem wurden bereits mehrere Skelette der Hive Lords gesichtet. Ein vierter Gegnertyp wäre ebenfalls theoretisch möglich. Kurzgesagt dürfte Spielern auch in Zukunft nicht langweilig werden, zumal die Macher schon angedeutet haben, dass bei ihnen noch viele Ideen in der Schublade sind.

Im Nachfolger des gefeierten Top-Down-Shooters von 2015 ziehen bis zu vier namensgebende Helldiver gegen die Bedrohung von Super Earth durch ausserirdische Invasoren ins Gefecht. Aus der Third-Person-Perspektive setzen die Spieler auf eine Vielzahl von Waffen und Taktikausrüstungen, um ihre Gegner zur Strecke zu bringen.

"Helldivers 2" wird zudem eine Crossplay-Funktion bieten. Das bedeutet, dass Spieler der PS5-Version gemeinsam mit PC-Nutzern zusammenspielen können – und andersrum. Die Community und Teamwork sind die wichtigsten Säulen des Spiels, daher war es dem Team von Arrowhead Game Studios wichtig, dass man sich unabhängig vom System zusammenfinden kann.

"Helldivers 2" erschien am 8. Februar für PS5 und den PC.