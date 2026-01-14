Am 20. Januar erhalten Helldiver auf PlayStation 5, PC und Xbox Series mit der neuen Premium-Kriegsanleihe "Zensiertes Regiment" Zugriff auf eine Vielzahl neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände für den intergalaktischen Krieg, welche Spielern die Möglichkeit geben, heimlich vorzugehen oder verbrannte Erde auf dem Schlachtfeld zu hinterlassen.

"Zensiertes Regiment" kann im "Akquisitionen"-Laden erstanden werden und enthält neue Rüstungen, Umhänge und Waffen. Unter anderem dürfen Helldiver auf die P-35 Re-Educator, eine mit chemischen Mitteln versetzte Pfeile verschiessende Pistole, die Rauchgranate G-89 sowie das vollautomatische Sturmgewehr AR-59 und das Präzisionsgewehr R-72 Censor – beide mit Schalldämpfer und Unterschallgeschossen bestückt – zugreifen.

Zum Freischalten wird das Basisspiel, die entsprechende Anzahl von Über-Credits und Spielfortschritt benötigt.