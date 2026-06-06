HellHeart Breaker: Liebe und Krieg

Red Dunes Games und BattleBrew Productions kündigen "HellHeart Breaker" an. Durch die Partnerschaft wollen die Unternehmen ihre Expertise und Ressourcen bündeln, um euch weltweit ein ansprechendes Spielerlebnis zu bieten. Der Dungeon-Crawler-Roguelite wird auf dem Southeast Asian Game Showcase präsentiert.

Nach dem vorherigen Roguelite-Dungeon-Crawler "Cuisineer" müsst ihr euch auf mehr Action und Herausforderungen einstellen, da ihr am Grund der Unterwelt eingesperrt seid und euch den Weg nach draussen erkämpfen müsst. Es ist mehr als ein Hack-and-Slash-Roguelite – geht mit Monstermädchen auf Dates, um Fähigkeiten zu erlangen, während diejenigen, die ihr nicht umwerbt, zu den Bossen werden, gegen die ihr kämpfen müsst.

In einer asiatisch inspirierten Unterwelt voller Jazz und Neonlicht erwacht ihr in einer vergessenen Kammer eines Badehauses und werdet schnell zu einem neuen Bewohner der verbleibenden Stadt der Unterwelt, Aashraya. Ohne Erinnerung daran, wer ihr seid, und gezeichnet von einer Prophezeiung, macht ihr euch auf den Weg, um herauszufinden, wer ihr wirklich seid.

"HellHeart Breaker" befindet sich seit Juli 2024 in Entwicklung und soll im 2. Quartal 2027 für den PC veröffentlicht werden.