Hello Kitty Island Adventure für Switch & PC terminiert

Entwickler Sunblink hat "Hello Kitty Island Adventure" für Switch und den PC terminiert. Demnach geht der Release sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Konkret ist "Hello Kitty Island Adventure" ab 30. Januar für Switch und den PC erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns mit bunten Bildern auf das Spiel ein. Die Umsetzungen für PS4 und PS5 folgen im weiteren Jahresverlauf.

In "Hello Kitty and Friends" begeben wir uns auf ein gemütliches Open-World-Adventure. Wir freunden uns mit beliebten Charakteren an, während wir eine geheimnisvolle Insel erkunden und wiederherstellen, uralte Rätsel lösen, leckere Gerichte kochen, unseren Avatar und unsere Hütten anpassen und vieles mehr. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.