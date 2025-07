Hello Kitty Island Adventure: Termin für PS5-Umsetzung

Bereits Anfang des Jahres hatten wir [an dieser Stelle](https://www.games.ch/hello-kitty-island-advent/news/adventure-fuer-switch-pc-ljLe/9 darüber berichtet, dass es einen Erscheinungstermin für die Switch- und PC-Version von "Hello Kitty Island Adventure" gibt. Dasselbe gilt jetzt auch für die PS5-Umsetzung des gemütlichen Adventures.

So gibt Entwickler Sunblink bekannt, dass "Hello Kitty Island Adventure" am 5. August auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein wird, nachdem hier bisher nur vage vom weiteren Jahresverlauf die Rede war. Inhaltliche Unterschiede zu den übrigen Fassungen gibt es offenbar nicht, aber vielleicht können wir uns ja zumindest über einige technische Verbesserungen freuen. Das Spiel soll übrigens auch für PS4 veröffentlicht werden, aber hierzu gibt es leider bislang keine näheren Informationen.

"Hello Kitty Island Adventure" wurde ursprünglich am 28. Juli 2023 für Apple Arcade veröffentlicht. Switch und PC folgten am 30. Januar.