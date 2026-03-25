Hello Kitty Island Adventure: Erweiterung vorgestellt

Entwickler Sunblink hat eine Erweiterung für "Hello Kitty Island Adventure" angekündigt. Einen Erscheinungstermin dafür nennt man auch.

Demnach wird der City-Town-DLC für "Hello Kitty Island Adventure" am 16. April veröffentlicht. Dieser ergänzt eine neue Region, frische Besucher und Shops. Insgesamt verspricht man über 30 Stunden an neuen Inhalten mit mehr als 90 weiteren Quests. Langeweile sollte dadurch nicht so schnell aufkommen.

Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die "City Town"-Erweiterung für "Hello Kitty Island Adventure" ein. Darin bekommen wir genau eine Minute in knallbunten Bildern die kommenden Inhalte vorgestellt.

"Hello Kitty Island Adventure" wurde ursprünglich am 28. Juli 2023 für Apple Arcade veröffentlicht. Switch und PC folgten am 30. Januar 2025 und die PS5 wurde am 5. August 2025 bedient.*