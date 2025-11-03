Hello Neighbor 3: Offizieller Trailer

tinyBuild Games versorgt uns mit dem offiziellen Trailer zu "Hello Neighbor 3". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Hello Neighbor 3" hört auf den Namen "Welcome to Raven Brooks". Ere stellt uns die Spielwelt über eine Minute lang in atmosphärischen Sequenzen vor. Die dazu passende musikalische Untermalung ist in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zu verachten.

Formal wurde "Hello Neighbor 3" im November 2024 angekündigt. Damals war ein erstes Entwicklertagebuch zu dem Spiel veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Hello Neighbor 3" ist für den PC in Entwicklung und hat noch keinen Erscheinungstermin.