Hello Neighbor 3 vorgestellt

tinyBuild Games hat "Hello Neighbor 3" angekündigt. Ein erstes Entwicklertagebuch zu dem kommenden Mix aus Stealth-Adventure und Survival-Horror bekommen wird ebenfalls gezeigt.

Bei "Hello Neighbor 3" handelt es sich um ein gemütliches und doch unheimliches Stealth-Adventure, bei dem jeder Weg der richtige ist und jede Aktion zu unserer Entdeckung führen kann. Wir erforschen und beeinflussen Raven Brooks, eine halb verlassene Stadt, welche in Echtzeit simuliert wird.

in "Hello Neighbor 3" kommen wir als Fremder in Raven Brooks an und finden uns in einer vergessenen, halbverlassenen Stadt wieder, in der jeder Bürger Beziehungen, Wünsche und Ziele hat. Unsere Handlungen werden sich auf die ganze Stadt auswirken und anschliessend den Verlauf der Ereignisse verändern.

"Hello Neighbor 3" ist aktuell nur für den PC angekündigt, aber Konsolenumsetzungen klingen mit Blick auf die Vorgänger durchaus realistisch. Einen Releasetermin gibt es leider noch nicht.