Clive Barker's Hellraiser: Revival - Entwickler-Tagebuch

Sie sind zurück! "Clive Barker’s Hellraiser: Revival", das Survival-Horror-Actionspiel, das Ende dieses Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, hat heute ein neues Entwicklertagebuch-Video veröffentlicht. Dieses Mal stehen die gottähnlichen Wesen der Qual im Fokus, die ihr fürchtet und liebt: die Zenobiten.

Begleitet Doug Bradley, die Stimme von Pinhead, bei diesem Blick hinter die Kulissen und erfahrt, wie die Teams von Saber Interactive und Boss Team Games euch mit den Ikonen der Hölle konfrontieren, wie ihr sie noch nie erlebt habt!

Während sein Ruf in den fast vier Jahrzehnten seit dem Debüt des ursprünglichen Hellraiser legendär geworden ist, war Pinhead schon immer mehr als eine mörderische Maschine. Mit "Clive Barker’s Hellraiser: Revival" tauchen Saber und Boss Team Games tiefer in die Abgründe dessen ein, wer die Zenobiten sind… und wonach sie wirklich streben.

Während ihr dieses schreckliche Geheimnis untersucht, müsst ihr in einem Reich des Leidens gegen die Zenobiten bestehen, darunter Chatterer, Butterball, die weibliche Zenobitin und Pinhead selbst. Jeder von ihnen wurde auf eine Weise zum Unleben erweckt, die sich in der Atmosphäre des Spiels, dem Umgebungsdesign und weiteren Aspekten widerspiegelt.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.