Clive Barker's Hellraiser: Revival: Düsteres Entwicklertagebuch

Nach der Enthüllung des Titels auf den diesjährigen Horror Game Awards, haben Saber Interactive und Boss Team Games jetzt das erste Entwicklertagebuch zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagtes Entwicklertagebuch zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" hat einen Umfang von mehr als sieben Minuten, trägt den Titel "The Vision" und erklärt uns folglich in erster Linie die Idee hinter dem Horrortitel. Sequenzen aus dem Spiel werden natürlich auch gezeigt. Dabei wird schnell klar, dass hier mitunter sehr erwachsene oder explizite Themen aufgegriffen werden.

Das Team sprich zudem auch über die Zusammenarbeit mit dem bekannten Horrorautor Clive Barker. Dieser legte demnach grossen Wert darauf, dass die Entwickler die Seele des Werks verstanden, bevor sie sich an das zugehörige Spiel machten.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" hat noch keinen Releasetermin, ist aber für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.