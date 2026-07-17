Clive Barker's Hellraiser: Revival: Blick hinter die Kulissen

Saber Interactive und Boss Team Games gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen von "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bietet uns ein Entwicklertagebuch über sechs Minuten lang Einblicke in die Entstehung von "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Dabei thematisiert man etwa diverse inhaltliche Aspekte und zeigt dazu passende In-Game-Sequenzen. Einzelne Entwickler kommen in diesem Rahmen natürlich ebenfalls zu Wort.

Schon im Juni hatten wir den Releasetermin von "Clive Barker's Hellraiser: Revival" erfahren. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" erscheint am 8. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.