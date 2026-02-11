Clive Barkers Hellraiser: Revival - Neues Video

Der Valentinstag mag eine Feier der Liebe und Hingabe sein, aber Saber Interactive und Boss Team Games sind hier, um euch mit einem Geschmack von etwas Dekadenterem, Verführerischerem – und Gequälterem – zu locken, mit dem neuen "Love Story"-Trailer für "Clive Barkers Hellraiser: Revival". Seht eine verdrehte Angelegenheit aus brutalem Survival-Horror und Action, die dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Werdet Zeuge einer grauenhaften Verabredung, die Sex, Blut und Sadismus auf eine Weise verstrickt, die die Seele erzittern lässt. Los, gebt euren dunklen Neugierden nach. Ihr wisst, dass ihr es wollt…

"Clive Barkers Hellraiser: Revival" liefert eine furchterregende neue Geschichte im legendären "Hellraiser"-Universum, eine Erzählung von Leidenschaft, Lust und Versuchung – und den grausamen Folgen, die daraus resultieren. Als Aidan steigt ihr in die tiefsten Abgründe der Unterwelt hinab, auf einer Reise, um eure Freundin Sunny aus einem ewigen Reich der Qualen aus den Händen der verdorbenen Zenobiten innerhalb des Labyrinths zu retten.