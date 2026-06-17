Clive Barker's Hellraiser: Revival erscheint im Oktober

Saber Interactive und Boss Team Games haben einen Erscheinungstermin für "Clive Barker's Hellraiser: Revival" bekanntgegeben. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret wird "Clive Barker's Hellraiser: Revival" ab 8. Oktober erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen wohl nicht zu bestehen.

Eni Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt fast eineinhalb Minuten lang auf "Clive Barker's Hellraiser: Revival" ein. Darin gibt es, von einem treibenden Soundtrack untermalt, fast eineinhalb Minuten lang überwiegend Story-Sequenzen aus dem Spiel zu sehen.

Das letzte Lebenszeichen von "Clive Barker's Hellraiser: Revival" hatte es im Mai gegeben. Damals war ein düsterer Trailer veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" war im Juli 2025 angekündigt worden.