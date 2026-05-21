Clive Barker's Hellraiser: Revival: Düsterer Trailer

Saber Interactive und Boss Team Games haben einen frischen Trailer zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns die sogenannte "Genesis Configuration" aus "Clive Barker's Hellraiser: Revival" fast eineinhalb Minuten lang vorgestellt. Dabei kommen überwiegend düstere Bilder zum Einsatz. Besagtes Tool hilft uns sowohl beim Kampf als auch bei einigen der Puzzles.

Bereits Ende April war ein sehenswertes Entwicklertagebuch zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.