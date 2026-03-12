Clive Barker's Hellraiser: Revival: Weiteres Entwicklertagebuch

Saber Interactive und Boss Team Games haben ein neues Entwicklertagebuch zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns genau sechs Minuten lang ein intimer Blick hinter die Kulissen von "Clive Barker's Hellraiser: Revival" geboten. Das Team erklärt dabei etwa die Ursprünge, die Geschichte und die Herausforderungen bei der Umsetzung des zu Grunde liegenden Universums im zugehörigen Videospiel. Düstere In-Game-Sequenzen machen gleichzeitig Lust auf mehr.

Pünktlich zum Valentinstag war im Februar ein Love-Story-Trailer zu "Clive Barker's Hellraiser: Revival" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.