Das im polnischen Krakau ansässige und zuletzt für "Yet Another Zombie Survivors" bekannte Awesome Games Studio kündigt "HELLREAPER" an. Der Dark Fantasy Action-Roguelike-Titel wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Noch ohne Release-Termin aber mit einem hübsch anzusehendem Trailer präsentiert sich das Indie-Game wie folgt:

Über HELLREAPER

"Erheben sich die Horden der Hölle und gerät das ewige Gleichgewicht in Gefahr, bleibt dem Himmel nur der Gegenschlag. In einer letzten Verteidigung wird der Hellreaper entfesselt. Ein hoher Engel wird geopfert – und daraus entsteht eine zerstörerische, nicht zu bändigende Kraft, mit der die Ordnung wiederhergestellt werden könnte.

Unterstützt von einer rätselhaften Macht, den „Drei Schwestern“, enthüllst du die Geheimnisse der Verderbnis der Hölle – und noch viel mehr. Katzen wird es wohl auch geben. Vermutlich, doch bei Katzen kann man sich nie sicher sein.

HELLREAPER ist ein hartes, aber faires Spiel und es bietet eine hochpräzise Steuerung. Wir sind Awesome Games Studio: ein kleines Indie-Team, das selbst mit Herzblut und Leidenschaft spielt. Schon bei Fury Unleashed und Yet Another Zombie Survivors haben wir gemeinsam mit unserer Community daran gearbeitet, so richtig viel Spielspass abzuliefern. Unser Ziel ist es, unsere Spiele so grossartig wie möglich zu machen."