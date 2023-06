Hellsweeper VR erhält ein Releasedatum

Die Unterwelt ist in Aufruhr, denn "Hellsweeper VR", von den Machern von "Sairento VR" und dem Publisher Vertigo Games, hat seinen bevorstehenden Abstieg in das Reich der Sterblichen verkündet. Ist dies der schicksalhafte Tag des Jüngsten Gerichts?

Am 21. September werden die Spieler in Sünde wiedergeboren und zu Hellsweepern ernannt, der Armee des Fegefeuers, die die Hölle von ihren zügellosen Dämonen säubern soll. Noch vor diesem Herbst bietet die öffentliche Demo einen ersten Blick in den Abgrund. Während dem Steam Next Fest, das vom 19. bis 26. Juni läuft, kann man nicht nur die Demo geniessen sondern auch das Spiel auf Steam vorbestellen, um die exklusiven Masken „Hound" und "Shadow" freizuschalten. Die Vorbestellungen für PSVR2 und Meta Quest 2 folgen in Kürze.

Die Reise in die Hölle beginnt diesen Herbst am 21. September, mit der Veröffentlichung von Hellsweeper VR für Steam VR, PS VR 2 und Meta Quest.