Henry Halfhead erscheint im September

Lululu Entertainment hat einen Erscheinungstermin für den Schweizer Indie-Titel "Henry Halfhead" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis September gedulden, um das Adventure endlich selbst spielen zu können.

Demnach ist "Henry Halfhead" ab 16. September erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Switch und der PC angegeben. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns nochmal etwas mehr als eine Minute lang auf das Spiel ein. Dabei bekommen wir hauptsächlich farbenfrohe In-Game-Sequenzen gezeigt.

Konzeptionell verfolgt "Henry Halfhead" einen spannenden Ansatz. In dem unkonventionellen Sandbox-Adventure kann der namensgebende Held nämlich jede beliebige Form annehmen. Henry taucht dabei in über 250 Objekte ein - vom Küchenmesser über die Giesskanne bis zum Papierflieger - und nutzt deren Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen, Räume zu erkunden und bislang Bereiche freizuschalten.