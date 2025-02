Heroes of Mount Dragon vorgestellt

Entwickler und Publisher RuniQ kündigt "Heroes of Mount Dragon" für Switch und den PC an. Einen flotten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier wird uns "Heroes of Mount Dragon" über eine Minute lang in bewegten Bildern demonstriert. Dabei gibt es unter anderem einige flotte Gameplay-Impressionen zu sehen.

In "Heroes of Mount Dragon" schlüpfen wir in die Rolle eines von acht einzigartigen Helden, die sich in mächtige Drachen verwandeln können. Egal, ob wir mit Freunden zusammenarbeiten oder allein kämpfen, bereitet euch auf rasante Sidescroller-Kämpfe gegen Horden von Feinden vor. Mit intuitiver Steuerung und ausgefeilten Kombos werden wir auf unserem Weg epische Kämpfe austragen, verheerende Kombos entfesseln und mächtige Upgrades freischalten.

"Heroes of Mount Dragon" erscheint im Juni für den PC. Die Switch folgt im September.