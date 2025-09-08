Herofest: Video Games Rock

Beim HeroFest 2025 geht es nicht nur ums Spielen – es geht auch darum, die Spiele zu hören, zu fühlen und live zu erleben. Mit zwei exklusiven Konzertformaten bringt das Festival epische Fantasy-Klanglandschaften und legendäre Gaming-Melodien auf die Bühne der neuen Festhalle. The Arkenstone Experience entführt in mystische Klanglandschaften voller Magie, während Video Games Rock die unvergesslichen Soundtracks ganzer Generationen mit mitreissenden Rockklängen wieder aufleben lässt.

Vom 3. bis 5. Oktober 2025 verwandelt sich das BERNEXPO-Gelände Areal erneut in einen Hotspot für Gaming, Popkultur und Communitys. Mit über 25'000 Besuchenden im letzten Jahr hat sich das HeroFest als Grossanlass in der Schweiz etabliert. Im Jahr 2025 wird die Veranstaltung noch weiterwachsen – mit der neuen Festhalle und 8'000 m2 zusätzlicher Fläche. Gleich zwei aussergewöhnliche Konzertformate erleben ihre Schweizer Premiere, die sowohl Gaming-Fans als auch Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber in ihren Bann ziehen werden. The Arkenstone Experience und Video Games Rock bringen dabei Klanglandschaften auf die Bühne, die in dieser Form einzigartig sind.

The Arkenstone Experience – epische Fantasy-Musik live

The Arkenstone Experience wird ein atemberaubendes Konzert, das mit orchestraler Kraft und keltischem Flair die Magie des Fantasy-Genres auf die Bühne bringt. Das Programm kombiniert mitreissende Fantasy-Kompositionen mit ikonischen Stücken aus World of Warcraft, darunter die unvergessliche Kelten- und Tavernenmusik, die Millionen von Spielerinnen und Spielern auf ihren Reisen begleitet hat.

David Arkenstone, fünfmal für den Grammy nominiert, ist ein renommierter Fantasy- und Videospielkomponist mit über 70 Alben und zahlreichen Beiträgen zu Spielen und Filmen. Als einer der Komponisten für die bekannte Spielreihe World of Warcraft wird er vor allem für seine Tavernenmusik gefeiert. Diese zeitlosen Stücke sind Teil des Spieluniversums geworden und rufen bei Millionen von Spielenden Wärme, Abenteuer und Nostalgie hervor. Für ein Publikum, das mittelalterliche Fantasy und keltische Musik liebt, verkörpern seine Werke den Geist epischer Quests und verzauberter Reiche. Durch dieses Vermächtnis und seinen umfangreichen Katalog hat David Arkenstone den Soundtrack der Fantasie über Generationen hinweg geprägt und die Zuhörenden in Welten voller Wunder, Mythen und Legenden entführt.

Produziert von Helvepic, der Schweizer Konzertproduktionsfirma von Epic Music, die hinter gross angelegten Produktionen wie den offiziellen "World of Warcraft: 20 Years of Music"- Jubiläumskonzerten von Blizzard Entertainment steht, vereint die Show internationale und Schweizer Musiker mit David Arkenstone und lässt das Publikum durch atemberaubende Darbietungen, faszinierende Bühnenkunst und eine schillernde Lichtshow in seine legendären Welten eintauchen.

"Es ist eine grosse Ehre für uns, The Arkenstone Experience zum ersten Mal in die Schweiz zu bringen. Das HeroFest bietet dafür die perfekte Bühne – denn Gaming und Fantasy sind hier zu Hause"

Roberto Pompeo, Projektleiter des HeroFest. Termine: 3. & 4. Oktober 2025 – neue Festhalle, BERNEXPO (Infos & Tickets)

Video Games Rock – Nostalgie mit Kultstatus

Ein zweites Highlight ist Video Games Rock, ein energiegeladenes Live-Rock-Konzert, das legendäre Gaming-Melodien mit einem völlig neuen Sound zum Leben erweckt.Auf der Bühne werden einige der grössten Namen der Videospielgeschichte zu sehen sein:

David Wise – Komponist u.a. für Donkey Kong Country

Grant Kirkhope – Komponist u.a. für Banjo-Kazooie und GoldenEye 007

Kev Bayliss – preisgekrönter Charakterdesigner, u.a. für Star Fox Adeventure

David Doak – legendärer Entwickler und Bassist, vielen bekannt als Nebenfigur Dr. Doak in GoldenEye 007

Nigel Atkins – Komponist und Arrangeur, bekannt für epische Fantasy- und Videospiel- Soundtracks (z.B. World of Warcraft – Konzertarrangements)

Phil Jordan – Bassist und Musiker, der an Spielen wie Battalion Wars 2 gearbeitet hat(Engine & Tools Work)

Gemeinsam erwecken sie die ikonischen Soundtracks einer ganzen Generation von Gamern und Gamerinnen auf der Bühne zum Leben – von Retro-Hits bis hin zu Kultklassikern.

"Musik aus Videospielen ist mehr als nur Begleitung – sie weckt Emotionen und Erinnerungen. Video Games Rock ist unsere Hommage an Gamerinnen und Gamer auf der ganzen Welt." Komponist Grant Kirkhope.

Termine: 4. & 5. Oktober 2025 – neue Festhalle, BERNEXPO (Infos & Tickets)