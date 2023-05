Daedalic Entertainment versorgt uns mit einem neuen Video zu "Der Herr der Ringe: Gollum". Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier gewährt man uns über vier Minuten lang einen Blick hinter die Kulissen von "Der Herr der Ringe: Gollum". In diesem Rahmen kommen selbstverständlich auch die Entwickler zu Wort und erklären unter anderem ihre konzeptionellen Ideen hinter einzelnen Aspekten des Action-Adventures.

"Der Herr der Ringe: Gollum" basiert auf der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen Ring an Bilbo Beutlin verliert, entscheidet sich Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf ein Abenteuer durch Mittelerde, auf dem er Charaktere aus den Büchern sowie neue Verbündete und Feinde trifft.

"Der Herr der Ringe: Gollum" erscheint am 25. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung soll noch in diesem Jahr folgen.