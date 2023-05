Patches für Der Herr der Ringe: Gollum

In den letzten Tagen war einiges los in der Welt von "Der Herr der Ringe: Gollum". So hat Daedalic einige Patches für das Action-Adventure veröffentlicht oder zumindest in Aussicht gestellt.

So ist etwa ein Day-One-Patch für die PS5-Fassung von "Der Herr der Ringe: Gollum" verfügbar, welcher tatsächlich die Performance optimiert. Daedalic selbst hat inzwischen bei Twitter ein Statement abgegeben und sich für die bestehenden Probleme entschuldigt. Die anderen Plattformen werden ebenfalls versorgt oder sind bereits versorgt worden.

"Der Herr der Ringe: Gollum" basiert auf der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen Ring an Bilbo Beutlin verliert, entscheidet sich Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf ein Abenteuer durch Mittelerde, auf dem er Charaktere aus den Büchern sowie neue Verbündete und Feinde trifft.