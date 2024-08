Krafton integriert Tango Gameworks & Hi-Fi Rush

Krafton hat vor wenigen Stunden per Pressemitteilung verkündet, dass man Tango Gameworks und die Marke "Hi-Fi Rush" in das Unternehmen integriert hat. Dadurch treibt man die globale Expansion voran.

Tango Gameworks wurde im Jahr 2010 gegründet und ist etwa für die Entwicklung von "Hi-Fi Rush", "The Evil Within" und "The Evil Within 2" sowie "Ghostwire: Tokyo" bekannt. Das Studio wurde Teil von Xbox, als ZeniMax vor rund drei Jahren von Xbox übernommen wurde.

Als Teil dieser strategischen Vereinbarung will Krafton mit Xbox und ZeniMax zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität bei Tango Gameworks aufrechtzuerhalten, damit das Team die Entwicklung der "Hi-Fi Rush"-Marke fortsetzen und zukünftige Projekte ins Auge fassen kann. Krafton beabsichtigt zudem, das Team von Tango Gameworks dabei zu unterstützen, sein Engagement für Innovation und die Bereitstellung neuer und aufregender Erfahrungen für die Fans fortzusetzen. Es wird keine Auswirkungen auf den bestehenden Spielekatalog von "The Evil Within", "The Evil Within 2", "Ghostwire: Tokyo" und das "Hi-Fi Rush" haben.