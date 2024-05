Letzter Patch für Hi-Fi Rush vor Studioschliessung

Ein letztes Aufbäumen, dann ist endgültig Schluss. In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass Microsoft einige der zuletzt erworbenen Studios dem Erdbodengleich machen und deren Tore für immer schliessen wird. Hierzu zählt auch das in Japan beheimatete Unternehmen Tango Gameworks, welches im vergangenen Jahr mit "Hi-Fi Rush" einen Überraschungshit landen konnte. Nun folgt ein letzter Patch.

Der Patch selbst soll kleinere Bugs beheben und für ein generell smootheres Spielerlebnis sorgen. Im gleichen Atemzug bedankt sich das Unternehmen für die jahrelange Treue der Fans und versicherte, dass das Spiel über die Schliessung hinaus existieren wird.

Tango Gameworks wurde 2010 von Ex-Capcom-Mitarbeiter und "Resident Evil"-Papa Shinji Mikami gegründet. 2014 erfolgte der Release von "The Evil Within", einer modernen Antwort auf Capcoms Zombie-Reihe. 2017 sollte mit "The Evil Within 2" ein Nachfolger erscheinen, während "Ghostwire: Toyko" 2022 hinter den Erwartungen zurückblieb. 2023 wurde dann mit "Hi-Fi Rush" das letzte Spiel veröffentlicht.