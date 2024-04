Hi-Fi Rush: Technik-Analyse zur PS5-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben eine umfangreiche Technik-Analyse zur technischen Seite der PS5-Fassung von "Hi-Fi Rush" zusammengestellt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird über zwölf Minuten lang die Technik von "Hi-Fi Rush" auf der PS5 thematisiert. Dabei zeigt sich schnell, dass eine sehr gute Portierung abgeliefert wurde. Bei den detaillierteren Schatten liegt man sogar leicht vor dem Original.

Anders als die bisherigen Titel von Tango Gameworks ist "Hi-Fi Rush" ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel sorgen namhafte Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer Musik für echtes Rockkonzert-Feeling.

"Hi-Fi Rush" ist seit 25. Januar 2023 für Xbox Series X und den PC erhältlich. die PS5-Version folgte am 19. März.