Tango Gameworks schraubt weiter an seinem "Hi-Fi Rush". Nun wurde ein neues Update für den Titel veröffentlicht.

Besagtes Update für "Hi-Fi Rush" optimiert das Spiel in einigen Bereichen und beseitigt kleinere Fehler. Wer sich diesbezüglich für die volle Info-Dröhnung interessiert, wird in den englischen Patchnotes fündig.

Anders als die bisherigen Titel von Tango Gameworks ist "Hi-Fi Rush" ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel sorgen namhafte Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer Musik für echtes Rockkonzert-Feeling.

"Hi-Fi Rush" ist seit 25. Januar für Xbox Series X und PC erhältlich.