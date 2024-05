Hi-Fi Rush: Weiterer Hinweis auf Switch-Umsetzung

Seit Anfang des Jahres haben Spekulationen zu einer Switch-Portierung von "Hi-Fi Rush" Hochkonjunktur. Jetzt wurde diesbezüglich ein weiterer Hinweis gesichtet.

Konkret ist jetzt ein PEGI-Rating für eine Switch-Fassung von "Hi-Fi Rush" aufgetaucht. Diese Alterseinstufungen sind zwar keine Garantie, aber in der Regel ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung. Bethesda und Tango Gameworks haben sich bisher aber noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Anders als die bisherigen Titel von Tango Gameworks ist "Hi-Fi Rush" ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel sorgen namhafte Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer Musik für echtes Rockkonzert-Feeling.

"Hi-Fi Rush" ist seit 25. Januar 2023 für Xbox Series X und den PC erhältlich. Die PS5-Version folgte am 19. März.