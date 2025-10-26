P.T. als Englischunterricht

Immer wieder greifen Lehrkräfte und Institutionen weltweit auf Videospiele im Unterricht zurück, um neue Wege des Lernens zu erkunden. So berichteten wir beispielsweise über "The War of Mine" als Teil des polnischen Lehrplans oder vor Kurzem über "Grand Theft Auto" zur Veranschaulichung von historischen Ereignissen an der Universität. In dieser Woche können wir über die ungewöhnliche Kombination aus der Horror-Demo "P.T." und Englischunterricht berichten.

Japanese secondary school students learn English by playing Hideo Kojima’s P.T. demo pic.twitter.com/DvzhFJWzLs — PiratNation (@PiratNation) October 25, 2025

So hat eine weiterführende Schule in Japan das Prinzip "Angst, eine neue Sprache zu erlernen" mit der "Angst", die bei einem Horrorspiel entsteht, ersetzt. So dient das gestrichene Spiel von Hideo Kojima als Weg, interaktiv Englisch zu üben, nämlich durch Aufforderungen, was als Nächstes zu tun ist, wie “answer the phone” für "geh ans Telefon". Stattgefunden hat dieser ungewöhnliche Unterricht auf der Tsunan Secondary School in der japanischen Präfektur Niigata.