Rooftop Builder High Above angekündigt

Atmet tief durch, lasst den Lärm der Stadt hinter euch und zieht euch ins Spiel "High Above" zurück. "High Above" ist ein gemütliches Auf-(dem-Dach)-Bau-Spiel, in dem es darum geht, euer Traumrefugium zu bauen. Entwickelt vom Solo-Entwickler Alex von DVision Studios lädt euch das Spiel ein, eure eigenen friedlichen Zufluchtsorte hoch über der Welt zu erschaffen.

Während der Future Games Show wurde ein Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die ruhige Auf(dem-Dach)Bau-Atmosphäre von "High Above" gibt. Der Trailer zeigt das Bauen des Spiels, die vielfältigen Dachlandschaften und die animierten Details, die jeden Rückzugsort zum Leben erwecken und ja, auch eine Katze ist dabei...